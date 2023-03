"Někdy není možné mlčet," říká Menzelová, která bojuje za čest svého muže

Hlavním řečníkem na pohřbu režiséra Juraje Jakubiska v katedrále sv. Víta byl bývalý prezident Václav Klaus. Kromě toho, že vyzdvihl jeho jedinečný styl, neodpustil si jedovatou poznámku na adresu jeho kolegů. Asi nejvíc se pustil do zesnulého držitele Oscara Jiřího Menzela.

"Prožil komunismus, ale nenatáčel v něm žádné režimní agitky. I jeho Postav dom, zasaď strom bylo něco jiného než Kdo hledá zlaté dno," uvedl dále v narážce na Menzelovu povinnou filmovou agitku z roku 1974.

Takové chování se ale pochopitelně nelíbilo režisérově vdově, producentce Olze Menzelové, která se proti němu rozhodla veřejně ohradit. "Někdy není možné mlčet," uvedla ve stories na svém Instagramu, kde sdílela odkaz na článek, ve kterém dala velmi rozsáhlé vyjádření.

"Na žádost vdovy na pohřbu v chrámu svatého Víta pronesl smuteční projev rodinný přítel Václav Klaus. Vyzdvihl Jakubiska jako režiséra, o němž prý kdosi z režisérů řekl, že mu jeho kolegové (Forman, Chytilová, Schorm, Papoušek, Passer, Juráček, Menzel a další) nesahají ani po kotníky," píše se v jejím komentáři, který uveřejnil iDnes.

"Škoda, že neřekl, kdo se tak vyjádřil, abychom mohli ocenit váhu jeho slov. Subjektivní hodnocení nepochybně vychází z pozice rodinného přítele a nikoliv filmového historika, ale Václav Klaus by si měl některé informace ověřit. Nahlížet na onu dobu dnešní optikou a kritizovat ji je velmi snadné. Jiří, který mezi roky 1970 až 1973 pracovat nesměl, natočil film Kdo hledá zlaté dno a nikdy nepopíral, že to byl 'ústupek' k tomu, aby dál směl točit. Podobně jako Hynek Bočan směl natočit film o brigádě socialistické práce, Jaromil Jireš o stavbě metra a Věra Chytilová o problémech porodnosti," rozčílila se Menzelová.

A dodala, že Klaus schválně zamlčel to, že i Jakubisko musel dělat podobné ústupky tehdejšímu režimu. "Ani Jakubisko nebyl výjimkou, jak se Klaus mylně domnívá nebo nechce vědět. Točil i to, co jiní jeho generační souputníci odmítli. Třeba Dušan Hanák nebo Dušan Trančík. Propagandistický dokument o stavbě sovětského plynovodu Družba, film Stavba storočia."

Na závěr svého vyjádření Menzelová dodala, že k osobě bývalého prezidenta se nebude vyjadřovat, protože to, jak mluvíme o druhých, podle ní nejvíce vypovídá o nás samých.