Nedržela přísnou dietu a shodila 30 kilo. Wilsonová odhalila svoje hubnoucí tajemství

Poslední rok byl pro komediální herečku velkou změnou. A není sama, na zdravý životní styl se dala také zpěvačka Adele nebo herec Jonah Hill.

"Nikdy jsem se necítila lépe," řekla pro Daily Mail po dlouhé cestě hubnutí. Odhalila, že klíčovým krokem k hubnutí nebylo vyčerpávající cvičení a drastická dieta, ale pravidelná chůze. Ta jí pomohla zbavit se přebytečného tělesného tuku.

Herečka Rebel Wilsonová v minulosti nekladla velký důraz na zdraví a o zdravý životní styl se nezajímala. "Nebyla to pro mne priorita a nevěděla jsem, jak to udělat správně," svěřila se v rozhovoru pro Daily Mail.

Když oslavila své 40. narozeniny, vše se změnilo. Začala přemýšlet o zmrazení vajíček a odborníky jí bylo doporučeno, že proces lépe probíhá u zdravějších a štíhlejších lidí.

Svou cestu hubnutí nazvala rokem zdraví a nyní je o 30 kg lehčí. "Děkuji za veškerou lásku na mé cestě "rokem zdraví" - když jsem se včera po večeři natahovala po bonbonech, pomyslela jsem si "hmmmm… raději ne" a místo toho jsem vypila lahev vody," napsala na svůj Instagram.

Během své cesty za štíhlostí se Rebel zúčastnila několika wellness pobytů v Rakousku, kde se dozvěděla o výhodách chůze, která se rychle stala její novou rutinou. Při procházkách často poslouchá podcasty, díky tomu jí aktivita rychleji utíká.

"Pravidelná chůze má všechny běžné výhody aerobního cvičení, jako je zlepšení oběhového systému, snížení obsahu cukru v krvi, ustálení krevního tlaku a snížení úzkosti a deprese," uvedl pro Discover Magazine Emmanuel Stamatakis ze Sydneyské univerzity.

Po roce hubnutí už Wilsonová není ve zdravém životním stylu žádným nováčkem. Jedním ze způsobů jak zpomalit svůj pokrok je opakovat každý den to samé, proto komediální herečka zkouší více aktivit. Jednou to je turistika, jindy box nebo cvičení v tělocvičně. Trenér herečky a ostatních celebrit Jono Castano podporuje myšlenku #45Daily, která doporučuje se pohybovat 45 minut denně. "Neskákej do auta, jako by to byl Uber nebo cokoli jiného, ​​vymyslete jiný způsob, jak se dostat do svého cíle. Třeba procházkou," doporučuje Castano pro Daily Mail.

Změny herečka udělala i v jídelníčku, začlenila zdravější stravovací návyky a navýšila výživné potraviny s vysokým obsahem bílkovin. Trenér Castano je zastáncem šesti menších porcí, které vás zasytí po celý den, díky tomu nebudete mít čas ani chutě na nezdravé svačinky. "Jsem na sebe pyšná, mám teď v životě mnohem větší rovnováhu," zakončila rozhovor.

