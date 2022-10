"Napadl mě a pak i naše děti." Angelina Jolie popsala násilné chování Brada Pitta

Sedmačtyřicetiletá Angelina Jolie se s o jedenáct let starším Bradem Pittem momentálně soudí o francouzskou vinici Chateau Miraval, kterou kdysi společně vlastnili. Jednání o tom, že by herečka bývalému manželovi prodala svůj podíl, ovšem podle jejích právníků zkrachovala. Píše o tom deník The Guardian.

Jolie odmítla podepsat dohodu o mlčenlivosti, která by jí zakazovala, aby mimo soudní síň mluvila o fyzickém a psychickém násilí, jehož se měl Pitt na někdejší partnerce i svých dětech dopouštět. V soudních dokumentech, které se nyní dostaly k novinářům, herečka popisuje, co přesně se podle ní dělo na palubě letadla, jímž pár v září 2016 společně se svými šesti potomky cestoval z Francie do Kalifornie.

"Během letu začal Pitt jedno z dětí škrtit a další udeřil do obličeje. Následně popadl Jolie za hlavu a třásl s ní. V jednu chvíli ji polil pivem a vzápětí vyléval pivo a červené víno i na děti," zmiňují ve svědectví hereččini advokáti. Jen pár dní po absolvování cesty podala Jolie žádost o rozvod. Incident vyšetřovala také americká FBI, trestní stíhání Pitta ale před šesti lety nakonec nezahájila.

Potyčka podle Jolie začala ve chvíli, kdy ji Pitt osočil, že děti příliš rozmazluje, a začal se s ní v koupelně letadla hádat. "Pitt s Jolie nejdřív třásl a poté ji přitlačil ke zdi. Přitom několikrát udeřil pěstí do stropu, což herečku přimělo z místnosti utéct," uvádějí dokumenty. Jedno z dětí pak údajně začalo matku bránit, Pitt ho napadl a Jolie musela bývalého manžela zezadu chytit, aby mu zabránila v dalším útoku.

"Jolie vynaložila velké úsilí, aby si děti bolest, kterou Pitt rodině způsobil, nemusely připomínat. Když ale herec na svou bývalou partnerku podal žalobu kvůli tomu, že se svůj podíl na vinici snažila prodat někomu jinému, musela se Jolie poprvé veřejně bránit," dodali právníci.