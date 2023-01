Moderátorka Adela Vinczeová se konečně dočkala vytouženého miminka

O problémech, které moderátorku Adelu Vinczeovou, za svobodna Banášovou, na cestě k mateřství potkaly, se nikdy nebála hovořit. Fanouškům se tak svěřila nejen s tím, že v předchozím vztahu prodělala samovolný potrat, ale také s tím, že její současný manžel, moderátor Viktor Vincze, je neplodný.

Manželé se proto rozhodli pro proces adopce. Přestože ještě na podzim moderátorka mluvila o tom, že je celá věc na bodu mrazu, v současnosti je už všechno jinak. "Děťátko máme doma asi měsíc. Nemůžu o něm ale nic konkrétně prozradit. Museli jsme podepsat mlčenlivost, že nemůžeme prozradit jeho věk, jméno, pohlaví ani odkud je. Je to v procesu, dítě nám ještě oficiálně není přidělené, proto je to ještě velmi citlivé," řekla Vinczeová deníku Plus jeden deň, který ji vyfotil, jak s manželem nesou vajíčko s miminkem do auta.

To, že jsou už rodina, musí ale ještě definitivně potvrdit úřady. Celý proces bude, bohužel, ještě poměrně dlouhou dobu trvat. "Zkušební doba trvá několik měsíců, musí se udělat ještě nějaké legislativní věci. Dělá se to postupně. Kdybychom si děťátko měli vzít, až když bude oficiálně naše, tak bychom čekali možná až tři čtvrtě roku. Naštěstí postupy na Slovensku jsou takové, že je možné si dítě vzít na dlouhodobý návštěvní pobyt, aby si zvyklo na rodiče. Protože čím dřív je u rodičů, tím dřív si dokáže vytvořit pouto," popsala novopečená maminka.

Vinczeová je z nové role sice nadšená, neskrývá však i jisté obavy. "Nejistotu mám akorát v tom, že si říkám, že už mi je 41 let. Jestli vlastně dokážu odhadnout své síly."