"Milostné scény se točí nejlíp s Vladimírem Polívkou," říká Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová přiznává, že k psychické pohodě jí napomáhá i práce. Přesto se najdou věci, které jí při natáčení vadí. "Vadí mi neprofesionalita, vadí mi, když kolegové neumějí texty, nejsou připravení a kašlou na to. Vadí mi, když je mi zima, i když jsme se s kolegy shodli, že zima je lepší než vedro. Je to někdy až na omdlení, když na vás slunce praží, a vy vidíte, že štáb je schovaný ve stínu. Ale to jsou věci, které k tomu patří," řekla herečka v rozhovoru pro Blesk.

Úplně se nevyžívá ani v milostných scénách: "To je taková spartakiáda. Je to trapný a chcete to mít většinou rychle za sebou. A ještě si u toho vyslechnete spoustu věcí," prozradila Denisa Nesvačilová, která si první milostnou scénu před kamerou odbyla ve svých jedenadvaceti letech s Davidem Matáskem.

Přece jen se ale najde partner, který jí i natáčení intimních scén dokáže zpříjemnit: "Mně se dobře točí milostné scény s Vladimírem Polívkou, dělali jsme jich už několik. Jsme kamarádi a on je extrémní gentleman. Udělá všechno pro to, aby se partnerka cítila komfortně, mě například rozesmíval. Měli jsme třeba v jednom dni šest milostných scén najednou a já už nemohla. A on začal mluvit německy, a bylo to hrozně vtipný a moc mi to pomohlo," dodala Nesvačilová.

Herečka se jinak nemůže dočkat, až v červenci spolu se svou kamarádkou "a nejlépe s náramkem all inclusive" vyrazí k moři. Zbytek třítýdenního volna, který o prázdninách má, hodlá strávit na chatě.