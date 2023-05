Denisa Nesvačilová se svlékla pro Playboy. "Připadala jsem si jako hvězda," říká

Když herečka Denisa Nesvačilová dostala z magazínu Playboy nabídku focení, nebrala to zpočátku vůbec vážně. "Musím říct, že když mě oslovili, myslela jsem si, že si ze mě někdo dělá dobrý den. Když jsme se pak sešli, nemohla jsem říct ne, protože ta nabídka byla krásná," říká herečka, která nakonec na začátku května soukromým tryskáčem odletěla na focení do Londýna, kde se o snímky postarala tam žijící fotografka Veronika Marx.

"Připadala jsem si jako hollywoodská hvězda, Londýn mám nejradši na světě a bylo to neuvěřitelné," svěřila se Nesvačilová Super.cz s tím, že by si v budoucnu strašně ráda zopakovala let soukromým letadlem. Přiznává však, že na její poměry je to příliš nákladné.

Užila si prý i samotné focení. "Nebudu říkat, že jsem se nestyděla, ale u těch nejobnaženějších fotek jsem paradoxně ztratila stud díky Veronice. Celé to bylo velmi příjemné, já se cítila absolutně komfortně, hranice byly nastavené jasně a bylo o mě krásně postaráno," dodala. Předem bylo dohodnuto, že její fotky budou velmi decentní.

"Myslím si, že větší odhalování už ženě mého věku nepřísluší, nejsem ani ze své podstaty odhalovací typ. A myslím si, i když to tedy jistě nevím, že pro muže je zajímavější, když si mohou představovat, jen jim polechtáte fantazii, než když dostanou všechno zadarmo, to je pak strašně laciné a je toho moc. My šli cestou elegance a tajemství. Už jsem toho ukázala dost a teď už si to budu nechávat na soukromí," uzavřela herečka, která letos plnila stránky bulvárních deníků svým vztahem se scenáristou Petrem Kolečkem.