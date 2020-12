Miley Cyrusová: Nejbezpečnější sex je přes telefon, mám ho dost. Covid tak nedostanu

Osmadvacetiletá zpěvačka vydala koncem listopadu nové album Plastic Hearts, a tak není divu, že rozdává jeden rozhovor za druhým. A kromě hudby se povídání často stočí i na život během pandemie, která ovlivnila i Miley Cyrusovou.

Ta v rozhlasovém pořadu The Howard Stern Show připustila, že randit v roce 2020 byla kvůli pandemii koronaviru opravdu velká výzva. "Tentokrát to bylo fakt zajímavé a náročné se s lidmi vůbec potkávat, natož s nimi randit," řekla.

Kontroverzní umělkyně ani tak nestrádala a k uspokojení svých potřeb využila moderních technologií. "Provozuju sex přes FaceTime, je to nejbezpečnější forma sexu, takhle covid nedostanu," odkázala na aplikaci, která nabízí videohovory. "Rozhodně nebudu dělat nic, co by ohrozilo mě nebo ostatní," řekla s tím, že je směšné, pokud lidé opatření nedodržují.

Tím Miley ale neskončila a poskytla další detaily ze svého soukromí. Prozradila, že provozuje sex přes videohovory jak s muži, tak ženami. "Miluju lidi, neřeším pohlaví." Zpěvačka však připustila, že momentálně má náladu na "nějaké D", což je narážka na demisexualitu, tedy sexuální vztah s člověkem, ke kterému by ráda chovala city.

Moderátor show hned zbystřil a neodpustil si narážku, zda má sexuální vztah se zpěvačkou Dua Lipa, s níž Cyrusová natočila peprný videoklip Prisoner. "Nespaly jsme spolu," odpověděla Miley s tím, že by jí to nevadilo, ale rozhodně po tom tolik netouží. "Baví mě to ale předstírat, protože nám to přinese spoustu zhlédnutí našeho klipu. Takže to je jen taková popkulturní manipulace," dodala zpěvačka.