"Nějak si s tím poradíme," říká o založení rodiny Milan Peroutka

"Ano, chceme rodinu určitě, protože já si myslím, že to je smysl života a zároveň nejtěžší disciplína, vychovat nějakého malého drobečka do tohohle světa," netají se svým přáním zpěvák Milan Peroutka, který žije v registrovaném partnerství s Dominikem Roubínkem. Ten je podle něj tím pravým, na kterého čekal, aby mohl založit rodinu.

"Cítím, že Dominik je 'husband material' (dalo by se přeložit jako ideální manžel, pozn. red.), je to člověk, se kterým, ačkoli ne bohužel normální přírodní cestou, chci mít děti," vyznal se ze svých citů pro web eXtra.cz zpěvák. Je si ale vědom, že česká legislativa bohužel stále neumožňuje stejnopohlavním párům společnou adopci a otázka náhradního mateřství také není v právním řádu nijak ukotvena. Přesto už mají s partnerem plán, jak svůj sen o dítěti naplnit. A podle jeho slov si za tím jdou.

"My to řešíme na nějakých rovinách, nebudu zacházet do podrobností. Ale pro nás je to vlastně těžší, bude to asi podobně jako s tou svatbou. My to nějak ukujem a pak, až na to přijdete, já se o tom klidně budu bavit. Visí nám několik způsobů. Není možné, abychom dítě měli dohromady, vždycky ho bude mít jeden z nás, ale my si s tím nějak poradíme," říká tajemně. Není tak zřejmě vyloučené, že se už v dohledné době stane otcem.