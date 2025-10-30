30. 10. Tadeáš
Michaela Maurerová by se další svatbě nebránila. "Je to ochrana," říká

Michaela Maurerová
Michaela MaurerováFoto: Profimedia
Michaela Maurerová
Michaela MaurerováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Herečka Michaela Maurerová má už za sebou jedno nepovedené manželství. Přesto však na tuto instituci nezanevřela a ráda by si svatební šaty oblékla znova.

Herečka Michaela Maurerová, kterou diváci znají například ze seriálů Ulice nebo ZOO je maminkou tří dětí. Starší dvojčata má z manželství s kontroverzním podnikatelem Milanem Kožíškem a mladší, sedmiletou dceru se svým současným partnerem. S tím však žijí, jak se říká, na psí knížku. Druhému manželství by se ale Maurerová dle svých slov nebránila. „Je to instituce, která vás v případě, že zůstanete sami, ochrání,“ říká herečka. 

"Stres, kdy jsem byla bez prostředků, už nikdy nechci zažít!" říká Michaela Maurerová

Celebrity

„Být partner někoho, rozhodnout se s ním žít, sdílet radosti i starosti, starat se společně o dítě, je asi nejdůležitější. Ale neopomíjím ani instituci manželství. Díky tomu, že spolupracuji s nadačním fondem Vrba, který pomáhá ovdovělým rodinám, vím, jak je po ztrátě partnera těžké nastartovat nový život. A v té bolavé chvíli plné emocí je manželství institucí, která se o vás minimálně finančně nebo sociálně postará,“ rozpovídala se o racionálních důvodech k uzavření manželství v rozhovoru pro iDnes

K tomu, aby se mohla vydat k oltáři, jí tak už chybí pouze jedna věc, a tou je žádost partnera. „Takže nejsem proti sňatku a kdyby mě partner, se kterým jsem už deset let, požádal o ruku, neřeknu ne, protože je to formálně důležitá věc. Ale ty se dají uspořádat samozřejmě i bez sňatku,“ říká s tím, že pokud by se znovu nevdala, dokáže se s tím smířit. Ostatně má za sebou už jednu zkušenost a rozvod nebyl zrovna příjemný. „Jako každou zkušenost ve svém životě i tuto považuji za důležitou. Je dobře, že jsem si tím prošla,“ tvrdí smířeně. 

S bývalým manželem se společně starají o téměř dospělá dvojčata Magdalenu a Josefa. „Oba jsou na střední škole, každý na jiné, mají své zájmy a jsou velmi samostatní i šikovní. A role se už obrátily. Dneska mi oni se vším radí, zejména ohledně moderních technologií, protože tam se považuji skoro za boomera. Ale dávají mi i tipy na věci ohledně módy, designu, inspirují mě svým pohledem na svět, řeší se mnou politiku, upozorňují na zajímavé výstavy… Je fajn, že tím aktivním a iniciátorem už nejsem já, ale oni,“ pochvaluje si Michaela, která má doma ještě sedmiletou Emu, se kterou momentálně prožívá začátek školní docházky. 

Zdroj: iDnes

