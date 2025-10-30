Herečka Michaela Maurerová, kterou diváci znají například ze seriálů Ulice nebo ZOO je maminkou tří dětí. Starší dvojčata má z manželství s kontroverzním podnikatelem Milanem Kožíškem a mladší, sedmiletou dceru se svým současným partnerem. S tím však žijí, jak se říká, na psí knížku. Druhému manželství by se ale Maurerová dle svých slov nebránila. „Je to instituce, která vás v případě, že zůstanete sami, ochrání,“ říká herečka.
