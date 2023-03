"Stres, kdy jsem byla bez prostředků, už nikdy nechci zažít!" říká Michaela Maurerová

Dnes má herečka Michaela Maurerová, která momentálně září v seriálu Zlatá labuť, spokojený život se vším, co potřebuje. Ne vždycky to ale bylo tak růžové. Po dramatickém rozvodu s bohatým podnikatelem Milanem Kožíškem se totiž ocitla na úplném dně. Z honosného domu s obrovským pozemkem ve středních Čechách se přestěhovala do malého bytu v Praze a musela zajistit obživu pro sebe a dvě děti.

"Začala jsem úplně od nuly, abych měla na tepláčky, školku, ale i dovolené nebo výlety," zavzpomínala na těžké období pro Blesk. "Tehdy, protože jsem to všechno zvládla, jsem získala ženské sebevědomí, které mi chybělo. I když dneska žiju ve funkčním láskyplném vztahu, tenhle pocit samostatnosti a nezávislosti si stále udržuji," řekla rozhodně Maurerová.

Její manželství s kontroverzním podnikatelem Milanem Kožíškem, se kterým má čtrnáctiletá dvojčata Magdalénu a Josefa, se rozpadlo poté, co byla herečka fotografy nachytána, jak se po jedné společenské akci líbá s mladým kolegou. "Milanovo první manželství skončilo právě kvůli nevěře a on je na to velmi citlivý," dosvědčil člověk z jeho nejbližšího okolí. A že konec jejich vztahu neprobíhal úplně klidně, potvrdila i sama Maurerová.

"Partneři v rámci nějaké emoční ublíženosti dělají při rozchodu věci, které nejsou úplně vstřícné a laskavé… Ale nechci to rozpitvávat, už kvůli dětem. Tehdy jsem si to opravdu vyžrala se vším všudy, ale fakt mě to posílilo, což vnímám pozitivně," uzavřela herečka, která má se současným partnerem ještě čtyřletou dceru Emmu.