Děti byly pro Michaelu Bakala vždycky priorita. Zvládla ale i kariéru

Dnes žije bývalá miss a podnikatelka Michaela Bakala s rodinou v Americe. Dlouhou dobu ale měli domov také ve Švýcarsku a v Jižní Africe. Spolu s podnikatelem Zdeňkem Bakalou (majitelem vydavatelství Economia pozn. redakce) má Michaela čtyři děti - dcery Anabel a Adele a syny Arona a Arama. Je jasné, že zajistit chod tak velké rodiny není vůbec jednoduché. Nedávno Bakala promluvila o tom, jak dokázala skloubit péči o rodinu a úspěšnou kariéru.

"Asi jako žádná z matek nedokážu definovat, co přesně znamená být správnou mámou. Všechny zapochybujeme, jestli bychom neměly být víc doma, nebo naopak méně a víc se realizovat, abychom byly spokojené a pak si to nevyčítaly. Sama mám pocit, že jsem našla rozumný kompromis, hodně věcí zařizuji po telefonu, e-mailech nebo přes Zoom," popsala Bakala pro magazín Vogue Leaders, jak to u nich doma chodí. Připustila také, že ne vždy dokázala najít čas na to, aby byla u všeho, tak jako některé jiné matky.

"Sice jsem denně nevozila děti do školy a ze školy a nebyla na úplně všech představeních a zápasech, ale na zásadních ano. Pravidelně jsem také nevařila večeře, ale s dětmi se při večeři každý den sešla. S dětmi jsem vstávala a zvlášť během covidu převzala veškerou péči. Děti věděly, že maminka to zařídí a je kdykoliv k dispozici a chůva pomáhá," říká podnikatelka. S manželem prý také měli zásadu, že domov z pracovních důvodů nikdy neopouštěli oba a s dětmi byl vždy jeden z nich.

"Když jsme potřebovali cestovat, pak jsme se zařizovali tak, aby jeden z nás zůstával doma. Pravidelně jsme dodržovali mimoškolní aktivity - sporty, jazyky, hru na klavír, housle i kytaru - což je zase odraz té naší české výchovy a ojedinělé tradice lidušek," dodala Bakala s tím, že také nikdy neuvažovali o tom, že by děti vzdělávali doma.