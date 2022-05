"Svému snoubenci říkám tatíčku a mám ráda drsnější sex." Foxová kritizuje výtky

"Byla jsem oslavovaná jako feministka až do té chvíle, než jsem svého přítele oslovila tatíčku," říká v nejnovějším rozhovoru americká herečka Megan Foxová. "Spoustu lidí to rozčílilo, což je podle mě legrační. Přece jde o to, dovolit ženám, aby byly… ženami. Umožnit nám v životě zažít to, co chceme, co se nám líbí. To je feminismus," vyjádřila se v interview pro digitální vydání květnového časopisu Glamour Foxová.

O pětatřicetileté hvězdě filmů Transformers a Želvy Ninja světová média v poslední době píší právě v souvislosti s jejím snoubencem, dvaatřicetiletým raperem Machine Gun Kellym. Foxová v úvodu článku odkazuje na incident, který se odehrál na předávání cen MTV v září minulého roku. Reportérům tehdy prozradila, že jí Machine Gun Kelly přikázal, co si má ten večer obléct. "Řekl mi: Dnes večer budeš nahá. A já odpověděla: Cokoliv, co řekneš, tatíčku!" Foxová tehdy zvolila průhledné šaty tělové barvy značky Mugler, pod které oblékla jen třpytivá tanga.

Na letošním udílení hudebních cen Billboard Music Awards se přímo na červeném koberci zase vášnivě líbali a Foxová svému partnerovi sáhla také do rozkroku. Když se na začátku tohoto roku zasnoubili, na oslavu šťastného momentu si připili vlastní krví.

Jsem feministka, i když mám ráda BDSM

"To, že jsem svobodná a bavím se tím, jaká jsem, ostatní lidi provokuje," mluví o své zálibě v otevřenosti a vytváření vlastního obrazu jako sexsymbolu Foxová. "V mnoha ohledech je mým cílem v lidech něco probouzet," přiznává herečka, která nesouhlasí s tím, že se její názory či chování vylučují s feminismem.

"Zdá se, že musím splňovat určité požadavky nebo dodržovat všechna pravidla. Je velmi bizarní, abych byla souzená a vyděděná z feministické komunity za to, že jsem v BDSM vztahu, když dělám to, co chci. Tímto způsobem cítím svou sexuální sílu, proto ji tak i prožívám," argumentuje Foxová, která má z předchozího vztahu s hercem Brianem Austinem Greenem tři děti.

Hnutí #MeToo jsem předběhla

Pětatřicetiletá herečka už v minulosti promluvila o misogynii a sexismu ve filmovém průmyslu. Kvůli neustálé kritice a objektivizování se nervově zhroutila. "Nebylo mi dovoleno být člověkem. Byla jsem tématem rozhovorů a drbů," říká Foxová a upozorňuje, že předběhla hnutí #MeToo téměř o dekádu.

"Vždy jsem se vyjadřovala k některým urážlivým, misogynním a patriarchálním věcem, které se v letech 2008 a 2009 děly v Hollywoodu. To bylo dlouho předtím, než byli lidé připraveni takové výhrady přijmout nebo tolerovat. A vysmáli se mi za to," upozorňuje.

Její první hollywoodská scéna se odehrála ve filmu Mizerové 2 z roku 2003. Tančila v ní pod vodopádem v plavkách, na vysokých podpatcích a v kovbojském klobouku. Bylo jí 15 let. O šest let později v televizním pořadu Jimmyho Kimmela řekla: "Byla jsem příliš mladá na scénu v baru, tak režisér Michael Bay přišel s tímto nápadem. To je mikrokosmos, v jakém jeho myšlení funguje." Kimmel na to Foxové odpověděl: "To je opravdu mikrokosmos, v jakém mysl nás všech funguje, ale někteří z nás mají tu slušnost tyto myšlenky potlačit a předstírat, že neexistují." Televizní rozhovor se následně stal na internetu virálním hitem.

Když s Michaelem Bayem následně natáčela sérii filmů Transformers, prohlásila, že pracovat s ním je noční můra. Odpovědí byl anonymní dopis tří zaměstnanců z filmařského týmu, kteří ji označili za "neprofesionální" a "děvku" a navrhli, aby v budoucnu pracovala jako pornoherečka.

"Šikana je špatná. Děti by neměly být šikanovány. Vede to k sebenenávisti a může to vyústit v sebevraždu. Přitom když přijde na slavné osobnosti, na všechno toto zapomínáme a trávíme spoustu času jejich urážením," uzavírá herečka.

