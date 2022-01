Krvavá žádost o ruku. Megan Foxová a Machine Gun Kelly se velmi netradičně zasnoubili

"V červenci 2020 jsme seděli pod tímto stromem a přáli si kouzlo," napsala Foxová v popisku svého příspěvku. "Nezabývali jsme se bolestí, kterou spolu budeme prožívat v nadcházejících časech. Neřešili jsme práci ani oběti, které bude náš vztah od nás obou vyžadovat. Byli jsme pouze opojeni láskou a karmou."

"Asi o rok a půl později, kdy jsme prošli krušnými časy a kdy jsem se nasmála víc, než jsem si kdy dokázala představit, mě tady požádal o ruku," pokračovala Foxová v příspěvku. "A stejně jako v každém ze svých předchozích životů i v těch, co ještě budou následovat, jsem řekla ano. A pak jsme se vzájemně napili krve toho druhého."

Gratulace k zasnoubení následně zaslali Kim Kardashianová, Kourtney Kardashianová, Drew Barymore, Avril Lavigne nebo muzikant Travis Barker.

Foxová se s dnes jednatřicetiletým Kellym seznámila při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass v roce 2020. Dvojice svůj vztah oznámila světu na Instagramu poté, co se herečka objevila v Kellyho videoklipu k písni "Bloody Valentine".

Foxová má za sebou téměř desetileté manželství s hercem Brianem Austinem Greenem, s nímž přivedla na svět tři syny, Kelly má z předchozího vztahu s Emmou Cannonovou dvanáctiletou dceru Casie.