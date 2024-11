Megan Foxová a Machine Gun Kelly čekají první společné dítě

Herečka Megan Foxová se stane počtvrté maminkou. Na svém profilu na Instagramu oznámila radostnou novinku snímkem těhotenského testu a ukázala také rostoucí bříško. Otcem je její partner Colson Baker, který je ve světě showbyznysu známý jako Machine Gun Kelly. Ani pro něj to nebude první rodičovská zkušenost, má už dospívající dceru.

Pár, který si prošel mnoha rozchody a následnými shledáními, před časem přiznal, že už o jedno společné dítě přišli, když Foxová minulý rok v listopadu potratila. "Bylo to těžké pro oba," řekla k tomu herečka. "Poslalo nás to na divokou jízdu, která byla společná, oddělená, společná a oddělená a společná a oddělená, ve snaze zjistit, co to znamená? Proč se nám to stalo?" posteskla si nad ztrátou dítěte.

Jejich problémy jsou ale dnes zapomenuty a nastávající rodiče se těší na prvního společného potomka. "Nic není nikdy opravdu ztraceno, vítej zpátky," naznačila Foxová, že miminko vnímá jako vtělení jejich ztraceného dítěte. Foxová, která s Barkerem žije od roku 2020, má z manželství s hercem Brianem Austinem Greenem ještě tři syny.