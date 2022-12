"Tak mě klidně zažaluj!" Margot Robbie si šla tvrdě za líbací scénou s Bradem Pittem

Margot Robbie využila příležitosti políbit Brada Pitta. Stalo se tak při natáčení filmu Babylon. V rozhovoru pro E! News prozradila, že její filmový polibek s Pittem ve scénáři nebyl. Dvaatřicetiletá herečka líbací scénu zimprovizovala s pomocí režiséra Damiena Chazella. "Říkala jsem si: 'Kdy jindy budu moct políbit Brada Pitta?' Prostě to udělám!"

A tak se vydala za režisérem se slovy: "Damiene, myslím, že Nellie by měla jít a Jacka políbit." A Damien na to: "No, mohla… Počkej, počkej. Ty se s ním chceš prostě líbat!"

Herečka se nezalekla a vyšla s pravdou ven: "Tak mě klidně zažaluj. Tahle příležitost už se nemusí nikdy opakovat." Chazelle Margot pochopil a dal jí svolení: "Máš pravdu, k té postavě se to hodí."

Margot Robbie nakonec dostala víc, než chtěla. Chazelle totiž oba herce požádal, aby intimní scénu zopakovali. "Řekl: 'Udělej to znovu. Tohle funguje.' A já si řekla: 'Super!'" přiznala herečka.

Robbie a Pitt si spolu zahráli už ve filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu (2019) a ve snímku Sázka na jistotu (2015). Ve filmu Babylon, který se odehrává v Hollywoodu 20. let 20. století, má Robbie roli začínající herečky Nellie LaRay. Pitt hraje jejího kolegu Jacka Conrada. Snímek má mít premiéru ještě letos.