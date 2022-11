"Neumí líbat!" napráskala Millie Bobby Brown na kolegu ze seriálu Stranger Things

Herečka Millie Bobby Brownová se představila zejména jako Jedenáctka ze seriálu Stranger Things. Pomalu, ale jistě teď rozjíždí i svou filmovou kariéru. Magazín Vanity Fair s ní udělal interview na detektoru lži u příležitosti uvedení pokračování filmu Enola Holmesová, ve kterém ztvárňuje hlavní postavu, sestru bájného Sherlocka Holmesa.

V humorně laděném rozhovoru se Brownové mimo jiného zeptali i na její zkušenost z mysteriózního seriálu, kde kromě jiného musela políbit svého hereckého kolegu Finna Wolfharda. K tomu došlo ve druhé sérii, kterou natáčeli v roce 2016. Bylo jí tehdy pouhých třináct let a komentovala to s náležitým znechucením. "Líbání je děsné," řekla tehdy.

"Byl to můj první polibek vůbec, tak to bylo trochu divné," komentovala to později s odstupem a o něco diplomatičtěji.

Brownová teď potvrdila, že situace se podle ní nijak nezměnila ani po letech a Wolfhard je podle ní dokonce jako "líbač" naprosto mizerný. Od druhé série se v tomto směru prý moc nezlepšil, aspoň pokud jde o její vlastní zkušenost.