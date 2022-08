Co je malé, to je hezké: Víte, které slavné ženy neměří víc než 160 centimetrů?

Pravděpodobně není na světě žena, která by si alespoň občas neposteskla nad svou vizáží. Ať už se stížnosti týkají jejího vzrůstu, barvy vlasů, nebo třeba velikosti či tvaru nosu. My se zaměříme na slavné ženy, které vyrostly maximálně do výšky 160 centimetrů.

Jsou slavné, krásné a oblíbené, a to navzdory své malé výšce. Anebo právě pro ni. Vždyť drobné ženy mohou být mnohdy okouzlující a i mnohem víc sexy než jejich vysoké kolegyně.

Kterým slavným dámám jejich skromné centimetry sluší?

Posuďte v naší grafice…