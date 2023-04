Zdeněk Polívka nechal nahlédnout do života s Lucií Vondráčkovou. "Bojí se o mě," říká

O svém soukromí zpěvačka Lucie Vondráčková zásadně moc nemluví, a tak i její vztah s bojovníkem MMA Zdeňkem Polívkou byl dlouhou dobu tajemstvím. S postupujícím časem se ale pár veřejnosti otevřel. Polívka nyní prozradil, čeho se jeho partnerka obává.

Bojovník přiznal, že je to právě sport, kterému se věnuje. "Není jí úplně příjemné se na to koukat, ale asi to tak má každá žena, která má toho bijce v kleci a má ho ráda," uvedl sportovec pro magazín Super.cz. Dodal ale také, že ho partnerka od životní dráhy nijak nezrazuje. "Na druhou stranu je velmi pyšná. Líbí se jí ve mně ten bojový duch, kterého mám nejen ve sportu, ale všeobecně v životě. Jak říkám, ten sport nedělá mě, ale já dělám jej," říká rozhodně.

Kromě zápasů v ringu musel Polívka v životě čelit i dalším výzvám. V dětství zažil šikanu a i to je důvod, proč o tomto tématu jezdí besedovat s žáky do škol po celé republice. "Byl jsem introvertní, pomalejší a měl jsem v sobě i určitou ženskou stránku. Pak to ale postupně eskalovalo a teď jsem tady. Kdybych se vrátil do doby, kdy jsem byl malý kluk, nikdy bych nevěřil, že tady budu jednou žákům v mém tehdejším věku vyprávět svůj příběh. I kdyby pomohl jednomu člověku, tak to beru jako úspěch," řekl Polívka.