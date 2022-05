Lucie Šafářová porodila syna. S manželem Tomášem Plekancem se pochlubili jeho jménem

"Malý bráška už je s námi! Vítej v té naší sportovní rodině, Oliverku! Jsme moc šťastní, že tě máme!" napsala Lucie Šafářová k fotografii, kterou zveřejnila na Instagramu. Kromě toho přidala také poděkování personálu brněnské porodnice, kde chlapeček přišel na svět.

Pětatřicetiletá Šafářová se tak stala dvojnásobnou maminkou. Doma na sourozence čekala ještě dvouletá Leontýnka. Pro jejího manžela, hokejistu Tomáše Plekance, je Oliver už čtvrtým potomkem. Z prvního manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou má syny Adama a Matyáše.

Kdy přesně ale malý Oliver přišel na svět, dvojice neuvedla. S oznámením jeho narození počkali do okamžiku, kdy bude celá rodina pohromadě doma. Informaci o chystaném přírůstku do rodiny pár zveřejnil vloni o Vánocích.

Když se před dvěma lety stala Šafářová maminkou poprvé, v rozhovoru pro iDnes prohlásila, že ji v mateřství nejvíc chybí spánek, protože jako aktivní sportovec byla zvyklá hodně odpočívat. Vylíčila i své rozjitřené emoce. "Takovou lásku jsem nikdy nezažila. Je bezpodmínečná a je to úplně jiný silný druh lásky, který se nedá k ničemu přirovnat. Zároveň se ve mně probudil i strach. Aby dítě bylo v pořádku, šťastné, aby mělo všechno, co potřebuje. Také jsem se stala s příchodem dítěte velmi emocionální, což jsem nikdy dříve nebyla. Cokoliv mě rozbrečí. Pláču u dojemných filmů. To mi rozjelo těhotenství a už mi to zůstalo," uvedla tehdy.