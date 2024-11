Lucie Vondráčková slaví. Táta vyhrál soud kvůli sestře Heleně Vondráčkové

V rodině zpěvačky Lucie Vondráčkové se slaví. Krajský odvolací soud v Praze totiž potvrdil osvobozující rozsudek pro jejího otce, hudebního skladatele Jiřího Vondráčka. "Takže tak. Snad už mu daj pokoj," okomentovala Lucie Vondráčková informace o konečném rozsudku na svých InstaStories. "Lži mají sice krátké nohy, ale pravda tak ráda chrní někde pod stromem," nenechala nikoho na pochybách, že pevně stojí na straně svého otce proti své tetě, zpěvačce Heleně Vondráčkové. "Tati, gratuluju, konečně zas můžeš skládat krásný písničky," oddychla si nakonec.

A o co šlo? Vondráček byl obviněn spolu s Janem Šináglem ve věci poškození Vondráčkové. Podle obžaloby měl Vondráček Šinágla navádět, aby svůj majetek vyvedl v dobrovolné dražbě a nemusel tak platit odškodné právě Heleně Vondráčkové. A zatímco Šinágl byl odsouzen, Vondráčka soud obžaloby zprostil. "Tento spor je jen dalším z řady pokusů, jak mě veřejně i osobně poškodit, což se v minulosti dlouho dařilo," uvedl k výroku soudu Vondráček.

S tím ale nesouhlasí právní zástupkyně Heleny Vondráčkové a jejího manžela Martina Michala Jana Gavlasová. "Pokud by pan Šinágl neukázal prstem na pana Vondráčka, neocitl by se pan Vondráček v roli obžalovaného," řekla Gavlasová Blesku. "To, že by se měl právního sporu účastnit pan Vondráček, vyhodnotil příslušný státní zástupce," myslí si advokátka. Její klienti se k výroku odvolacího soudu nijak nevyjádřili.