Lovkyně Belladonna skončila zaklíněná pod autem. Srazil ji opilec

Neuvěřitelné štěstí měla Viktorie Mertová, dcera zpěvačky Zory Jandové a hudebníka Zdeňka Merty, kterou diváci znají jako lovkyni Belladonnu z populárního soutěžního pořadu Na lovu. Na přechodu pro chodce ji totiž srazil opilý řidič a ona v bezvědomí zůstala uvězněná pod autem. Jen duchapřítomnost kolemjdoucích ji zachránila od vážných následků. Mertová se s děsivým zážitkem svěřila až po několika týdnech na svém profilu na Instagramu.

"Šla jsem po přechodu a srazil mě opilej řidič. Jedním kolem mi přejel přes stehna a ruku. Zůstala jsem v bezvědomí zaklíněná pod autem, koukala mi ven jen hlava a část hrudníku. Kolemjdoucí zvedli auto a dostali mě ven. A teď ta zajímavá věc - nějakým zázrakem se mi nic vážnýho nestalo," popsala nehodu a přidala i snímky z nemocnice.

Mertová si uvědomuje, že měla obrovské štěstí, a to i přesto, že má stále bolesti. Svou situaci však dokáže vnímat s humorem. "Je to tak neuvěřitelný, že je to vlastně sranda. Stejně jako mít otisknutej vzorek pneumatiky na zadku. Nebo říkat lidem, že se cejtim trochu přejetá, a sledovat jejich zhrozený reakce. A jméno Drápalík (narážka na film Vesničko, má středisková, kde Drápalíka přejel kombajn - pozn. red.) si už do všech budoucích kvízů budu pamatovat s naprostou jistotou," dokáže už dnes vtipkovat. Zároveň chtěla veřejně poděkovat lidem, kteří se rozhodli jí aktivně pomoci, stejně tak jako zdravotníkům.

"Takový štěstí nemá každej. Desítky chodců ročně na následky dopravní nehody zemřou, stovky jsou vážně zraněný. Já tady nechci jet žádnou antimotoristickou agitku, sama řídím, ale z vlastní zkušenosti vám říkám, že chodec je i proti malýmu autíčku hrozně bezbrannej. Myslete na to, když jedete kdekoli, kde jsou lidi. A nebuďte idioti a nepijte, když řídíte," zakončila Mertová svůj post apelem na to, aby se lidé za volantem chovali zodpovědně.