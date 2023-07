Lily-Rose Deppová dělá nahé scény ráda. "Poskytují mi terapii," tvrdí

The Idol měl být dalším úspěšným projektem Sama Levinsona, režiséra, který stojí za populárním seriálem Euphoria. Zdaleka však neobdržel pouze pozitivní kritiky. Seriálu se vyčítala kromě jiného přehnaná sexualizace hlavní hrdinky. Její představitelka Lily-Rose Deppová se proti tomu postavila.

"Víme, že děláme něco provokativního, a nesnažíme se před tím skrýt," vyjádřila se pro magazín Variety. "Bylo to něco, o čem jsem od začátku věděla, že to chci udělat. Nikdy jsem neměla zájem dělat něco puritánského. Je v pořádku, pokud tento seriál není pro každého, a tak to má být - myslím, že všechno dobré umění je polarizující."

Natáčení nahých scén jí prý nedělalo žádný problém. "Upřímně řečeno, nikdy jsem se na natáčení necítila více respektovaná a v bezpečí," dodala Deppová s tím, že na place vládla vzájemná důvěra mezi herci i štábem. "Takže pokud jde o nahotu a riskantní povahu role, byl to pro mě skutečně záměr. Bylo to pro mě opravdu důležité a přímo mě to nadchlo. Nebojím se toho."

Dodala, že svět je sám o sobě hodně sexualizovaný. Seriálu se přesto často vytýkal obsah scén, které podle některých kritiků hraničily až s pornografií. Ty si ovšem také Deppová pokoušela uhájit s tím, že je dělala sama, bez použití dublérky.

"Jsem to všechno já. Miluju dělat tento druh práce," řekla pro The Sun s tím, že každý odvážný kus oděvu, vzájemná interakce mezi postavami i nahota byly cílené a podle ní sehrály v příběhu zásadní roli. "Nemyslím, že je na tom něco špatného. A nemyslím, že je něco špatného na tom si tuto práci užívat.

Možná to vypadá zvráceně, ale já se po těchto scénách cítím opravdu dobře," pokračovala herečka. "Je v nich něco, co mi poskytuje terapii - možná proto dělám tuto práci ráda."

Její otec Johnny Depp svou dceru prý v tomto ohledu podporuje. Nevydal sice žádné oficiální stanovisko, ale zdroj z jeho okolí tvrdí, že podle herce se jeho dcera stává silnou osobností, která je schopná stát na vlastních nohou a je schopná unést i přímou kritiku.