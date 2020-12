Bouček jako čerstvý čtyřicátník. Žádaný moderátor umí poutavě mluvit i o asfaltování

Libor Bouček, moderátor a příležitostný herec, se narodil 2. prosince 1980 v Praze. V druhé polovině 90. let studoval na gymnáziu a poté katedru produkce na pražské DAMU. Společně s Leošem Marešem patří mezi nejžádanější moderátory Česka. Nejčastěji je spojován se svým patnáctiletým působením na Evropě 2, ale také jako moderátor úspěšných řad Vyvolení.

V roce 2004 moderoval s Marcelou Skřivánkovou hudební pořad T-music. Tehdy vystřídal Kateřinu Kristelovou. Předtím moderoval reality show Balírna, ovšem většího úspěchu dosáhl v roce 2005, kdy s Dianou Kobzanovou uváděl tři řady noční show televizní řady Vyvolení. V poslední řadě nastoupil jako moderátor denního dění po boku Terezy Pergnerové.

Vedle svého moderátorského umu se ve společnosti také zapsal jako rekordman v délce svého manželství. V červenci 2006 se oženil se slovenskou moderátorkou Mariannou Ďurianovou, s tou se ale po 10 měsících manželství rozvedl. V roce 2009 se konala druhá svatba, s právničkou Janou Hlaváčkovou. Rozvedli se v březnu 2013.

Když v roce 2014 moderoval Českou miss, seznámil se s finalistkou Gabrielou Bendovou, nynější manželkou.

Vloni Bouček oznámil, že po patnácti letech končí na Evropě 2. Důvodem jeho odchodu byla nabídka na moderování pořadu na CNN Prima.

"Byla to jízda. Patnáct let. Absolutně svobodná a bezstarostná práce, na jejímž konci byli ti nejlepší posluchači. Byl to nespočet silných okamžiků, smíchu, trochy slz, pořádný objem emocí," okomentoval svůj odchod Bouček pro Expres.cz.

Podívejte se na životní momenty jednoho z nejžádanějších moderátorů Česka do naší grafiky.