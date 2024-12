Lejla Abbasová by ideálně měla Vánoce pod palmou. Kvůli dětem ale drží české tradice

My je trávíme tady v Čechách, protože tu máme mámu a ta by neunesla, kdybychom odjeli pryč, i když my už bychom byli děsně rádi. Ani já, ani partner nejsme moc vánoční. Takže já mám Vánoce spojené prostě s tím, že to patří k dětství a k dětem. Dítě už nejsem, takže to mám spojené s těmi svými. Ale zase o to víc máme tradiční Vánoce. Dodržujeme hodně českých zvyků. Myslím si, že spousta lidí je i překvapených, že děláme všechno, co se dá. A já to dětem chci dopřát. Já osobně bych radši byla pod palmou, to by mi nevadilo (smích).