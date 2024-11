"Láska trvala čtrnáct dní," říká o vztahu se Soukupem Hanychová

O svém soukromí influencerka Agáta Hanychová hovoří buď na svém profilu na Instagramu, daleko častěji ale v placeném podcastu, který má spolu s Ornellou Koktovou. V nejnovější epizodě si jako hosta pozvaly Miss z roku 2005 Lucii Šlégrovou, která se otevřeně podělila o svůj těžký osud, kdy přišla tragicky o snoubence, kterého zastřelila jeho exmanželka, a také mluvila o svém nepodařeném manželství s manipulativním mužem.

To rozpovídalo také Hanychovou, která podle vlastních slov měla podobnou zkušenost právě ve vztahu s Jaromírem Soukupem. "Já jsem tu lásku - nebo spíš poblouznění - měla čtrnáct dní. Vysnila jsem si, že si najdu staršího chlapa, konečně budu mít zázemí, a když nebudu mít co jíst, tak mě uživí. Budu mít ten přístav a jistotu. To jsem si myslela prvních čtrnáct dnů," řekla otevřeně Hanychová, který prý více než Soukupa samotného milovala představu o tom, že konečně bude mít pevné rodinné zázemí.

Zároveň se zamyslela nad tím, zda je možné muže, který s vámi bude chtít manipulovat, poznat dopředu. Spolu se Šlégrovou se shodly na tom, že to nejde a člověk si drsnou zkušeností musí projít. O tom, že nebyla ve vztahu se Soukupem šťastná, nemluvila Hanychová poprvé.

"Velmi rychle jsem z té lásky vystřízlivěla, zhruba po prvním měsíci a půl těhotenství, kdy jsem na tom nebyla zdravotně dobře a on se ke mně nechoval úplně dobře, když jsem ležela v té nemocnici. Doktoři mi říkali, že na devadesát procent potratím," popsala už dříve ve svém podcastu. Poslední kapkou vedoucí k rozchodu byl fakt, že se měly Soukupa bát Agátiny starší děti Kryšpín a Mia.