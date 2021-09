Kvůli tomuhle se rozpadlo manželství Jolie a Pitta? "Bolelo to," řekla herečka

Jejich vztah řeší a zajímá miliony lidí po celém světě i více než dva roky poté, co se dvojice Angelina Jolie a Brad Pitt rozvedla. Spory s Pittem neustaly kvůli nedořešenému opatrovnictví jejich dětí, a tak ani jeden z nich nemůže udělat tlustou čáru za jejich láskou nebo neshodami.

Angelina, která v roce 2000 získala Oscara za roli ve snímku Narušení, nyní promluvila o tom, co ji v manželství s Pittem ranilo a kvůli čemu se často hádali. Achillovou patou se pro ně podle slov herečky stala hercova spolupráce s Harveym Weinsteinem, filmovým producentem, který byl obviněn z několikanásobného zneužívání. Jolie osobně zažila sexuální útok ze strany Weinsteina, a tak ji Pittova spolupráce s ním zasáhla.

"Bylo to za hranicemi, bylo to něco, před čím jsem musela uniknout. Zůstala jsem stranou a varovala před ním ostatní. Pamatuji, že jsem o něm vyprávěla Jonnymu, mému prvnímu manželovi, který se v této situaci zachoval skvěle a říkal ostatním mužům, aby s ním dívky nenechávali o samotě. Byla jsem požádána, abych hrála ve filmu Letec, ale odmítla jsem to, protože on (Weinstein, pozn. red.) byl do toho projektu zapojen. Nikdy jsem s ním už nepracovala a nestýkala jsem se s ním. Bylo to pro mě těžké, když s ním Brad pracoval," pověděla pro The Guardian Angelina Jolie.

Pitt s Weinsteinovou firmou spolupracoval v roce 2009 na Hanebných panchartech od režiséra Quentina Tarantina a v roce 2012 patřil Weinstein mezi producenty a distributory thrilleru s názvem Zabít tiše, kde Pitt ztvárnil hlavní roli. "Hádali jsme se kvůli tomu. Samozřejmě to velmi bolelo," dodala herečka, která se na protest rozhodla nedoprovázet manžela na veškeré akce, které souvisely se snímkem Zabít tiše.

Brad Pitt a Angelina Jolie potvrdili jejich vztah v roce 2006 krátce poté, co se rozpadlo manželství Pitta a herečky Jennifer Anistonové. V tomto roce také herečka oznámila své první těhotenství a 27. května 2006 porodila v Namibii dceru Shiloh Nouvel. 12. července 2008 pak přivedla na svět dvojčata - syna Knoxe Léona a dcerku Vivienne Marcheline. 23. srpna 2014 se pár vzal na francouzském zámku Miraval v úzkém kruhu rodiny a přátel. Dva roky na to, 19. září 2016 podala Jolieová žádost o rozvod a svěření dětí do její výlučné péče. Na jaře roku 2019 se pak dvojice s přezdívkou "Brangelina" oficiálně rozvedla.