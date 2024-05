"Potřebovala bych omezit neřesti," říká o své životosprávě Kristina Kloubková

Moderátorka, herečka a tanečnice Kristina Kloubková se netají tím, že k jídlu má přímo vášnivý vztah. "Já strašně ráda vařím a tuze ráda jím. Čím jsem starší, tím je to horší," přiznává se smíchem.

"Potřebuji třeba čokoládu, ale miluji i chipsy a takové nezdravé věci," prozradila pro eXtra.cz, ale vzápětí dodala, že to není tak, že by automaticky měla tuze nezdravou životosprávu. "Snažím se ale zdravě vařit, mít třikrát denně teplé jídlo. Potřebovala bych jenom omezit ty svoje neřesti."

Ne vždy si v jídle tolik dopřála. "Jako bývalá baletka mám za sebou snad stovky diet," vzpomínala. "Opravdu, vyzkoušela jsem desítky diet a nebylo to jednoduché. V jídle jsem se strašně hlídala. Trvalo mi dlouho, než jsem našla nějaký balanc. Ale čím jsem byla starší, tím více jsem si uvědomovala, že nejlepší dietou je jíst to, co mám ráda, na co mám chuť, jenom se nepřejídat."

Teď se ráda podělí i se svými oblíbenými recepty. "Mým oblíbeným receptem jsou fazolky na smetaně, s vajíčkem, s párkem. Ale obecně já jsem milovník zejména české kuchyně. My děláme často třeba sekanou. Zkouším i věci z jiných zemí. Nedělám třeba vůbec smažené věci, to nemám ráda. Teď v létě miluji grilování, propadla jsem grilovacím sýrům, ale grilování nechávám na mém muži," tvrdí s úsměvem.

K vyváženému životnímu stylu patří také pohyb a tak to vnímá i Kloubková. "Já mám cvičení fakt ráda. Vždycky jsem měla, je to součást mého života a moje tělo bylo vždy zvyklé na hodně pohybu. Pohyb mi dělá dobře," pochvaluje si. "Jezdím na kole, ráda chodím a teď jsem začala skákat přes švihadlo, to teď jedu."