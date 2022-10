Když Scarlett Johanssonová předstírala orgasmus, Joaquin Phoenix utekl ze studia

Scarlett Johanssonová byla nedávno hostem v podcastu Armchair Expert. Herečka se při té příležitosti rozpovídala o scéně z filmu Her (Ona), v níž coby hlas umělé inteligence musela nadabovat orgasmus.

Johanssonová prozradila, že jejímu hereckému partnerovi Joaquinu Phoenixovi bylo nahrávání této scény tak nepříjemné, že opustil plac.

"Snažili jsme se natočit jeden záběr a on se najednou úplně zbláznil," řekla herečka. "Já byla v pohodě. Joaquin ne. Byl z toho tak nervózní, že odešel ze studia. Já tam zůstala sama a říkám si: Bez něj to nenahraju. Potřebuju, aby tady byl." Dopadlo to dobře, herec se po krátké pauze vrátil.

Scarlett Johanssonová každopádně má pro jeho reakci pochopení: "Slyšet, jak zníš při orgasmu, to fakt nechceš. Fuj, to je nechutné. Bylo to tak bizarní!"

Během podcastu se Johanssonová také svěřila, že v počátcích její kariéry filmaři kladli hlavní důraz na její sexualitu. Kvůli tomu se ocitla v kategorii "sexbomba", což jí vadí.

Najevo to dala několikrát. Dokládá to sestříhané video, v němž herečka reaguje na sexistické otázky a narážky. "Zatímco Robertu Downeymu Jr. pokládáte existenciální dotazy, já dostávám otázky na dietu a spodní prádlo," řekla například na tiskovce k marvelovce Black Widow.

Johanssonová dále poznamenala, že ačkoli se díky #MeToo zlepšily pracovní podmínky pro mladé herečky, pořád je před nimi spousta práce.