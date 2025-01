„Kdyby Mirek chtěl, tak tohohle starého pána zabije," říká o rvačce se Soukupem Agáta

Popis události šokoval Koktu, který si neodpustil komentář. „To byl zkrat jako prase,“ divil se Kokta. „On mě viděl v té chodbě, jak jdu naproti Agátě, a nerozdýchal to," reagoval Dopita. Do celé věci se vložila Hanychová a vysvětlila, že to nebylo poprvé, co byl Soukup při předávání dcery agresivní. „Já bych chtěla říct, že ten Jaromír furt, když mi vracel Rózu, tak stál u auta, Róza plakala v autě a on řval ‘Dopito vylez, zabiju tě’. Nebylo to poprvé. Mirek vlastně se u nás doma schovával, abychom toho Jaromíra nerozčilovali, abychom předcházeli těmhle situacím. Teď to takhle dopadlo, protože Mirek přešel u nás doma z obýváku do kuchyně, takže Jaromír ho periferně viděl, proto se vrátil a proto eskaloval tenhle problém, kdy Jaromír napadl mého manžela a trvalo to hrozně dlouho, já bych to detailně nepopisovala," snažila se uzavřít nepříjemné téma.