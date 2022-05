Každá žena má v sobě couru. Je třeba se s ní naučit pracovat, říká herečka Bernášková

První kniha Jak přežít svého muže vznikla v době Covidu a ačkoliv podle Jana Krause nese šovinistický název, autorka ji popisuje jako srandu, nikoliv drama. Její další kniha se jmenuje Coura a spisovatelka ji charakterizovala jako román o lásce a ženském hledání sebe sama. "Myslím si, že každá žena má v sobě nějakou třináctou komnatu, což je ta coura, a je důležité se s ní naučit pracovat," dodala.

Bernáškovou do Show Jana Krause doprovodila její dcera Justýna, který prý zatím žádnou z jejích knih nečetla. "Ona to neměla úplně povolené číst, protože jí bylo teprve patnáct a ta knížka je poměrně dost erotická, takže jsem si říkala, že to není vhodné," vysvětlila její matka. "Nějaké kapitoly jsem ale četla a líbilo se mi to," poznamenala Justýna s tím, že když ví, že je autorkou její máma, ani by jí nebylo příjemné číst erotické části.

Podobné je to prý i s erotickými scénami ve filmu, kde člověk také nechce vidět své rodiče. "Ale já těch erotických scén nemám moc. Skoro žádné, mě nikdo nechtěl svlékat," vyjádřila se k tématu čtyřicetiletá herečka.

