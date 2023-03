Karel Zima se chtěl nechat překvapit, ale teď ví, že se s manželkou těší na chlapečka

Je to jen pár týdnů, co herec Karel Zima na svém instagramovém profilu oznámil, že s manželkou Lucií Zimovou (za svobodna Kumbárovou) se letos stanou rodiči. Protože jejich cesta za vlastní rodinou nebyla úplně snadná, radostnou novinku si dlouho nechávali jen pro sebe a nejbližší okolí. Teď už se ale rádi se svými fanoušky podělí o detaily.

Zima tak v rozhovoru pro Blesk prozradil například to, že měli trochu neshody ohledně toho, zda si nechat prozradit pohlaví budoucího děťátka. Zatímco on by se rád nechal překvapit, manželku ovládla zvědavost.

"Bylo to tak, že já to nechtěl vědět a Lucie ano. Ale než abych ji po zbytek těhotenství nutil hrát divadlo a dělat, že ten modrý svetýrek nebo tepláčky, co koupila, nejsou pro kluka, řekl jsem si, že je to blbost, a přistoupil jsem na to taky. Takže to víme oba a bude to chlapeček Eliáš," prohlásil herec, který dodal, že na jménu se shodli celkem lehce. Lucie si prý už dlouho přála Bruna, ale protože chlapečka stejného jména má už Zimova exmanželka, nechtěli, aby jeho děti z prvního manželství měli dva bratry se stejným jménem.

Na miminko si musela dvojice počkat více než rok a nakonec jim pomohla moderní medicína a umělé oplodnění. Oba dva proto netrpělivě vyhlíželi den, kdy zjistí, zda se všechno podařilo. Když nastal, přichystala Lucie svému muži překvapení a těhotenský test mu dala do pouzdra na brýle.

"V pouzdře jsem samozřejmě tu tyčinku se dvěma čárkami opravdu nečekal. Jinak jsme se ale těšili a doufali jsme, že to klapne. Protože podle toho, co nám říkali doktoři, měli jsme velkou pravděpodobnost. Jistotu ale nemáte nikdy. Takže se člověk snaží netěšit se moc, aby pak nebyl zklamaný," připustil herec obavy, které měli.

Teď už je ale Zimová v pátém měsíci těhotenství a jedinou výraznou změnou, kterou zatím pociťuje, je velký apetit. "Lucie dřív, když nebyla v jiném stavu, jedla na úrovni předškolního dítěte, si myslím. Tak do dvanácti gramů jídla denně. Ne vážně, někdy nesnědla ani poloviční porci. Teď jí tak devětkrát víc. Teď občas sní i víc než já a častěji. Což je tedy velká změna pro mě," netají své překvapení Zima, který je výborný kuchař a své ženě rád vaří.