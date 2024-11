Karel Gott měl nemanželského syna! Dokazovat to má test DNA

Nejstarší dcera zpěváka Karla Gotta Dominika Gottová a její manžel Timo Tolkki přišli s dalším tvrzením, které by jejímu zesnulému otci radost dost pravděpodobně neudělalo. Poté, co finský hudebník nechal slyšet, že podniká právní kroky, aby vdovu Ivanu Gottovou připravil o dědictví, vypustili do médií zprávu o tom, že Gott zplodil nemanželského syna. Podle nich už dokonce proběhl test otcovství, ke kterému poskytla srovnávací DNA vzorek právě Dominika.

Webu Expres.cz poslal Tolkki dopis, ve kterém píše o tom, že Gott měl ve skutečnosti dětí pět. "Jde o 4 dcery a jednoho syna. Je to opravdu syn Karla Gotta, bylo to zjištěno po testu otcovství," je si jistý Tolkki. Gott podle něj syna zplodil se svou dávnou múzou a milenkou Alicí Kovácsovou. "Dominika byla požádána, aby Alici poskytla vzorek svého nehtu a ona to ráda udělala. Vzala to na českou ambasádu v Helsinkách a já ji tam odvezl," popsal Tolkki.

Jeho tvrzení ale rázně popřela sama Kovácsová. "Tato informace je nesmysl a nemůže se zakládat na pravdě," odmítá bývalá Gottova partnerka. "Nevím k čemu dotyčného takové skutky a lživá obvinění vedou a proč to dělá. Čemu mají takové informace posloužit a komu ublížit. Nevím, v jakém psychickém rozpoložení a pod vlivem čeho vám mohl takovou informaci, která se absolutně nezakládá na pravdě, sdělit. Já toho pána neznám," dodala s tím, že je připravena celou věc řešit s právníky.

Není to ale poprvé, co se Dominika Gottová o své údajném bratrovi zmiňuje. Už před lety vypustila do médií dokonce fotografii, na níž má být právě zpěvákův syn. "Vím, o koho jde. Dotyčný chlapec je ale nezletilý a moc se neznáme, viděli jsme se jen sporadicky. Myslím si ale, že by veřejnost měla vědět, že můj otec, Karel Gott, měl vytouženého syna. A to s ženou, která byla jeho celoživotní múzou a nyní se rozhodla odejít se svým synem žít na Kanárské ostrovy, kde jsou mimo dohled veřejnosti," tvrdila tehdy.