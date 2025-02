Kanye West a Bianca Censori se rozešli: Záhadný vzkaz rapera budí otázky

„Já jsem miliardář. Proč by poslouchala někoho z vás tupých chudáků? Lidé říkají, že její vzhled na červeném koberci byl její rozhodnutí. Ano, já ji nenutím do ničeho, co by nechtěla, ale rozhodně by to neudělala bez mého svolení, vy stupidní woke figurky. Nemám žádnou úctu ani empatii k nikomu živému, protože nikdo na světě se mnou nemůže vy… Ale některé lidi mám rád a dopřávám jim svou přízeň,“ napsal West a dodal, že šaty jeho ženy byly „nejlepší oblečení všech dob“ na Grammy.