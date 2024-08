"Jsme kmen," říká Vojtěch Dyk o expartnerovi své ženy, se kterým jezdí na dovolenou

Spolu s herečkou Tatianou Dykovou má zpěvák Vojtěch Dyk syna Aloise. V jejich domácnosti jsou ale děti tři, Dyková má ještě dva starší syny z manželství s Pavlem Čechákem. Hudebník přiznává, že na začátku společného života si na sebe všichni museli zvyknout. "Zvládli jsme to a dneska jezdíme na dovolenou všichni společně. Náš nejčerstvější zářez je, že jsme dokonce jeli s Pavlem a dětmi na hory bez Táni," překvapil netradičními rodinnými vztahy Dyk.

Podle něj je normální, že spolu všichni skvěle vychází. "Nerad bych to zakřikl, tyhle věci jsou samozřejmě vždycky křehké. Ale já mám Pavla prostě opravdu ze srdce rád. A troufale si myslím, že on mě někdy taky. Dokonce jsme založili slávisticko-sparťanský spolek a chodíme spolu na fotbal," řekl se smíchem, že dokázali překonat nejen to, že oba v různých fázích života milovali stejnou ženu, ale i nesmiřitelné fotbalové rivalství.

"Takže se nám podařilo vytvořit takovou velkou smečku, kmen. Vždycky je to jen otázka toho, jestli ti zúčastnění chtějí. A taky to dost souvisí s nějakou sociální inteligencí. My jsme chtěli a povedlo se. Ale to je z mého úhlu pohledu. Každý můžeme mít jiný," uzavírá téma vztahů s bývalými partnery Dyk.