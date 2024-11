"Jsem zoufalá," říká Agáta Hanychová po verdiktu policie

Veřejnost se před pár dny dozvěděla, k jakému závěru došla policie ve věci vyšetřování rvačky, ke které došlo mezi Jaromírem Soukupem a Miroslavem Dopitou na pozemku Agáty Hanychové. Rvačka se tam strhla v podvečer 23. září poté, co Soukup předal Hanychové jejich společnou dceru Rozárku. A přestože podle policie Soukupovo jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu porušování domovní svobody, nakonec kvůli "nízké společenské škodlivosti" celou věc posoudili jako přestupek. Za ten Soukupovi hrozí pokuta ve výši jednoho tisíce korun.

Z takového závěru je však Hanychová zdrcená a poskytla médiím obsáhlé vyjádření, ve kterém neskrývá své zklamání a také strach z toho, jaký dopad takový verdikt může mít do budoucna nejen na ni. "V pondělí obdržel můj právní zástupce vyrozumění od státního zastupitelství, které mělo přezkoumat postup policejního orgánu. Policejní orgán předal případ k projednání městskému úřadu, protože v jednání Jaromíra Soukupa spatřují pouze přestupek. Státní zastupitelství bohužel tento závěr potvrdilo," píše influencerka.

"O nízké společenské škodlivosti daného činu mimo jiné svědčí i skutečnost, že prověřovaný vnikl na pozemek rodinného domu, nikoli přímo do domu oznamovatelů, ohrazená zahrada je příslušenstvím domu, které se považuje za obydlí, pročež je znak skutkové podstaty porušování domovní svobody naplněn, nicméně je nutno odlišovat dané pojmy, pokud jde o míru společenské škodlivosti," cituje Hanychová závěr policie. A poprvé se také odhodlala popsat, co se v osudný den stalo.

"Pan Soukup, otec Rozárky, mi předal Rozárku dle dohody. Po předání sedl do vozidla a začal odjíždět. V tu dobu jsem já již byla na našem pozemku. Nečekaně však pan Soukup zastavil vozidlo, vystoupil z vozu, vrátil se, otevřel si bez souhlasu vstupní branku na můj pozemek. Následně rázně vyrazil přímo ke vstupním dveřím, před kterými jsem stála já s dcerou v náručí. Jen díky mému manželovi, který mu znemožnil přístup, nedošel až ke vstupním dveřím, ale místo toho na manžela zaútočil a napadl ho," stojí v prohlášení, kde Hanychová mimo jiné vypočítává i to, k jaké materiální škodě během incidentu došlo. Ta je však podle ní naprosto vedlejší. Nejhorší je podle jejích slov vědomí, že viník nebude řádně potrestán.

Inspirace pro agresory

"Po tom, co Jaromír Soukup dlouhodobě uráží mě i celou moji rodinu, vyústilo jeho jednání v trestný čin, kdy úmyslně fyzicky napadl mého manžela. Protože se však můj manžel ubránil, bude se jednat pouze o přestupek. V tomto případě totiž jednání údajně nedosahuje potřebné společenské škodlivosti, aby byla vyvozena důsledná opatření, která by Jaromíru Soukupovi zabránila dále útočit na naši rodinu," stýská si Agáta Hanychová. "Z pohledu poškozených považujeme závěry Policie ČR a státního zastupitelství za nečekané a zdrcující, neboť kvůli předání případu k projednání jako přestupku, podle našeho názoru, nedojde k žádnému adekvátnímu potrestání viníka." Hanychové vadí i to, že vzhledem k mediální pozornosti, která je případu věnována, prý podle ní může závěr policie motivovat další agresory ke stejnému jednání, pokud budou vědět, že nebudou nést následky.

Celá věc ji jen utvrzuje v tom, aby nevzdávala svou snahu získat dceru do výhradní péče, protože domluva s jejím bývalým partnerem podle ní není možná. "Neustále slýchávám slova ostatních, že se jedná o problém výlučně mezi rodiči, a nikoli mezi rodičem a dítětem. S tím však nemohu souhlasit a jsem toho názoru, že se musí něco změnit. Mají-li spolu rodiče konfliktní vztah, který přechází do urážek, a dokonce agresivity, není možné společně rozhodovat a jednat o záležitostech společného dítěte a v jeho prospěch," myslí si matka tří dětí.

K celé věci se krátce pro Blesk vyjádřil i Soukup, který navzdory závěrům policie stále trvá na tom, že napaden byl on. "Rozhodně není v zájmu dcery Rozárky, abych cokoliv komentoval a zpochybňoval rozhodnutí orgánů státní moci. Já byl ten, kdo byl napaden, navíc takzvaným boxerem (zbraň ze spojených kovových prstenů, kterou měl mít Dopita během rvačky na ruce, pozn. red.). Víc se k tomu vyjadřovat nebudu."