"Jsem ráda, že jsem z tohoto toxického vztahu venku," říká Taťána Kuchařová

"Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct…?" vyjádřila se Taťána Kuchařová pro magazín Showtime.

Modelka sice neskrývá své zklamání, přesto se snaží od minulosti osvobodit. "Opět to jen potvrzuje vše, co jsem už řekla, a nepřekvapuje mě to. Jsem ráda, že jsem z tohoto toxického vztahu venku a nechci další věci okolo bývalého manžela komentovat," dodala.

Že se jejich vztah odehrával jinak, než si myslela, prohlásila Kuchařová už několikrát. "Bylo to všechno absolutně neočekávané. Do poslední chvíle to byly jenom patologické lži. Bylo pro mě šokující, že po osmi letech, kdy někomu věříte a milujete ho se vším všudy, tedy i s těmi temnějšími stránkami, přijde najednou takový úplný zlom," nechala se slyšet s tím, že v současné době není s Brzobohatým vůbec v kontaktu. "Nejde to. A vůbec už nechci. Samozřejmě ještě dobíhají nějaké věci po rozvodu, ale už jsme oficiálně rozvedeni."

Ondřej Brzobohatý byl v době, kdy vyšlo najevo, že manželství s Kuchařovou skončilo, vídán po boku tanečnice Zuzany Pilné. V současné době ale média spekulují o jeho možném vztahu s novinářkou Danielou Písařovicovou. Ani jeden z nich ale tuto informaci oficiálně nepotvrdil. "Nebudu na nic odpovídat. Nechci přikládat jakýmkoliv polínkem do ohně," odpověděl hudebník s tím, že si všechny informace ohledně svého soukromí nechá pro sebe.