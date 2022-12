Jiřina Bohdalová stráví Vánoce s rodinou. Herečku už propustili z nemocnice

Herečku Jiřinu Bohdalovou poslední měsíce trápí zdravotní potíže a poslední měsíc strávila v Nemocnici Na Homolce. Kromě chřipky ji potrápila i skrytá prasklina v obratli. "Já bych řekl, že tam je naštíplý obratel. Je to první bederní obratel a je to patrně už starý nález, není to nic nového. Akorát že po nějakém diskomfortu to začalo víc bolet," potvrdil její ošetřující lékař profesor Petr Neužil. Podle něj by Bohdalová měla především zůstat v klidovém režimu, ale ona prý klidná být neumí.

Minulý týden každopádně herečku propustili z nemocnice domů. "Už je to lepší, takže doufejme, že na Štědrý den to bude v pořádku," komentovala svůj zdravotní stav v pořadu Showtime. Ačkoliv ji zdravotní potíže trápí, domnívá se, že je na tom podstatně lépe než mnozí její vrstevníci. "Trochu mi to zkomplikovalo celej vánoční život. Ale za mě dělaj ostatní, takže to je příjemné," připustila Bohdalová.

Herečka Simona Stašová ovšem prozradila, že Vánoce má obvykle pod palcem právě její matka. "Léta letoucí to dělá moje maminka, nenechá si do toho mluvit, moji synové a já jí děláme ty přicmrdávače," popsala rodinné vánoční zvyky Stašová pro Super.cz. "Snášíme to, co ona potřebuje, ji to baví a my jsme rádi, že ji to baví. Tuhle starost nechávám na ní, zaplaťpánbůh, doufám, že to tak bude ještě dlouho."