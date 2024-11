Jiří Krampol znovu v nemocnici: Po problémech s ledvinami doufá ve stabilizaci zdraví

V poslední době tráví Jiří Krampol hodně času po nemocnicích. V říjnu se u něj objevily problémy s dýcháním, které způsobilo astma. Tím sice trpí od dětství, ale v jeho věku ho může ohrozit na životě víc než kdy jindy. I proto si poležel v Nemocnici na Františku.

Problémy s ledvinami

Podle informací Stars24 se Krampol objevil opět v nemocnici. "Není to o tom, že by mě teď přijali kvůli nějaké akutní věci. Byl jsem tu a už jsem byl i propuštěný, ale ještě mi museli udělat menší zákrok," svěřil se Krampol, kterého tentokrát potrápily ledviny. Krampol doufá, že nyní bude mít od zdravotních komplikací zase klid. "A jestli pánbůh bude nade mnou držet ochrannou ruku, tak bych teď měl mít nějakou chvíli od špitálů pokoj. Jsem stabilizovaný a měl bych být konečně dobrý," řekl pro web eXtra.cz. Podle výše zmíněného webu ho měli lékaři vyšetřit a dám mu dohromady všechny orgány. "Všechno je teď v pořádku. Hlavní problém jsem měl s hemoglobinem, ale už by to mělo být taky dobré," dodal doufající Krampol.