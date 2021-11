Lidi mě už měli po krk, řekla těhotná Jennifer Lawrenceová, proč utekla z Hollywoodu

Držitelka Oscara se v rozsáhlém rozhovoru pro prosincové číslo časopisu Vanity Fair rozpovídala o stinné stránce slávy, smrti blízké osoby, traumatu z úniku intimních fotografií na internet a rozdílech ve finančním odměňování žen a mužů.

Lawrenceová momentálně čeká dítě s manželem Cookem Maroneym a do Hollywoodu se vrací kvůli natáčení komedie Nedívej se nahoru. Herečka neskrývá, že má ze zvýšeného zájmu médií obavy. "Nemluvila jsem se světem celou věčnost. A necítím se na to, abych se do něj znovu vrátila, když mě v životě čekají tak výrazné změny," uvedla. "Měla jsem pocit, že už mě mají všichni po krk, čemuž se nedivím. Sama sobě také někdy lezu na nervy," řekla v rozhovoru.

Popsala také, jaký nepoměr zažila ve finanční odměně za film, který natáčela s Leonardem DiCapriem. "Leo dostal mnohem více peněz než já a to není nijak výjimečné, děje se to běžně. A když se ozvete, že je to nespravedlivé, je vám řečeno, že se nejedná o genderovou nerovnost. Ale nejsou schopní vám říct, o co se tedy jedná."

Herečka dále v rozhovoru popisuje, jak je těžké zavděčit se všem. "Je to velký tlak, být pořád v centru dění. Připadalo mi, že nikdy nedělám nic správně. Když jsem šla po červeném koberci, tak se všichni ptali: 'Proč neběžela?' Celý život se snažím zavděčit všem a to ve světě celebrit nelze," dodala.