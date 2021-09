Držitelka Oscara Lawrencová oznámila těhotenství. S manželem čekají první miminko

Hvězda dobrodružných filmů Hunger Games Jennifer Lawrencová se těší na narození prvního potomka. Miminko herečka počala se svým manželem Cookem Maroneym, kterého si vzala v roce 2019 po zhruba roční známosti.

Radostnou novinku potvrdila Lawrencová, která v roce 2013 získala Oscara za ztvárnění mladé vdovy, zotavující se ze závislosti na sexu, ve filmu Terapie láskou, magazínu People.

Oscarová herečka před vztahem s nynějším manželem měla tři vážné známosti. V letech 2010 až 2014 randila s hercem Nicholasem Houltem, kterého poznala během natáčení filmu X-Men: První třída. Od roku 2014 do roku 2015 chodila se zpěvákem skupiny Coldplay Chrisem Martinem. Po Martinovi udržovala více než rok vztah s režisérem Darrenem Aronofskym, který například natočil snímek Requiem za sen z roku 2000.

Lawrencová je kromě Oscara také držitelkou několika Zlatých glóbů. Toto ocenění získala v roce 2013 za snímek Terapie láskou, v roce 2014 za film Špinavý trik a v roce 2016 za film Joy. Za svou roli ve snímku Špinavý trik získala také cenu BAFTA, a patří tak mezi nejúspěšnější herečky Hollywoodu.

10. prosince 2021 by měla být premiéra posledního snímku, ve kterém Lawrencová hrála, K zemi hleď! s anglickým názvem Don't Look Up, kde se po boku herečky objeví například herec Leonardo DiCaprio.