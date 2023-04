"Je mi jedno, s kým dcera chodí," říká moderátorka Iva Kubelková

Jako máma je bývalá miss a moderátorka Iva Kubelková zcela nad věcí. "Ať si mladí dělají, co chtějí. Už jsem se dávno zbavila představy, že bych měla něco měnit u svých dětí," prohlásila před časem pro Blesk. A že to nejsou jen planá slova, dokázala v momentu, kdy její starší dcera, osmnáctiletá Natálie, prožívá svůj první vážný vztah.

Od léta loňského roku totiž tvoří pár s o sedm let starším hudebníkem Adamem Mišíkem. "Nereagovala jsem nijak výrazně. Pro mě je důležité, aby byla šťastná. A je mi jedno, s kým chodí. Pokud je spokojená, akceptuji její výběr," říká Kubelková, které záleží pouze na tom, aby její dítě bylo psychicky v pohodě.

"I kdyby domů přivedla Brada Pitta, tak bych se první zeptala, jestli je šťastná a spokojená, jestli jí je dobře, jak se cítí, a když bych viděla, že je jí fajn, vůbec bych to neřešila," uvedla moderátorka sebejistě. Zároveň však ví, že okolnosti v životě její dcery se mohou změnit.

"Koneckonců je to její životní cesta. Co já vím, co všechno si potřebuje zažít. Jsem tu vždy pro ni a ona to ví," dodala se životním nadhledem. Sama Kubelková si prošla několika vážnými vztahy, kdy mezi její partnery patřil například i hokejista Jaromír Jágr. Posledních 20 let je ale šťastná po boku podnikatele Georga Jiraska. S ním má kromě Natálie ještě čtrnáctiletou Karolínu.