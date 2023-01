Co na něm vidí? Slavné krásky a jejich partneři, kteří nejsou vyloženě hezouni

Co na něm vidí? Otázka, které se při pohledu na některé slavné páry neubráníte. A když se na to dotyčné zeptáte, začne mluvit třeba o charisma, o chemii (Leona Machálková a Bořek Šípek), o smyslu pro humor (Ivana Chýlková a Jan Kraus), ale třeba i o telepatii (Pavlína Babůrková a Petr Kratochvíl). Mnozí z nás si pak jistě pamatují slavné vyjádření Petry Paroubkové o tom, že na svém (tehdejším) muži nejvíce obdivuje jeho "sexy mozek". Ať už je odpověď jakákoli, těm z následujících dvojic, které se dosud nerozešly, přejeme, ať jim to vydrží!

