"Odevzdal jsem se osudu," říká Jaroslav Dušek, který na jaře málem zemřel

Zřejmě mnoho čtenářů si vzpomene na kontroverzní názory herce Jaroslava Duška, kterými pobouřil značnou část veřejnosti. Podle jeho názoru například umírají pacienti s nádorovým onemocněním hlavně proto, že nemají vůli k životu. Také tvrdí, že už více než třicet let nevyužil služeb lékaře. Tedy až do letošního jara, kdy málem přišel o život.

"Po půlnoci jsem cítil, že mám v krku hodně hlenu, tak jsem si šel odplivnout do koupelny a v tu chvíli se mi zavřel krk. Nemohl jsem dýchat. Nedokázal jsem vtáhnout do sebe žádný vzduch. Předtím jsem nikdy nic podobného nezažil a doufám, že už nezažiju," popsal dramatickou situaci Dušek pro Blesk.

Přesto však podle svých slov nezpanikařil. "Pomyslel jsem si: Kolik mám času? Dvě minuty? Co stihnu? Když budu někam volat, tak nemůžu mluvit. Odevzdal jsem se tedy do rukou osudu a doufal, že tělo začne dýchat v bezvědomí. Říkal jsem si, že si lehnu, abych se nepraštil o něco, kdybych omdlel. No a jak jsem si lehal, tak jsem se ohnul šíleně dozadu, a v tu chvíli jsem vtáhnul do sebe trošku vzduchu. Myslel jsem si, že dýchání nahodím. Bylo to strašně namáhavé. Pak mi došlo, že to nerozdýchám," pokračoval ve vyprávění herec, který se nakonec rozhodl vzbudit svou ženu, která mu okamžitě přivolala záchranku.

V sanitce se mu pak hrdlo znovu sevřelo. Po příjezdu do nemocnice dostal řadu silných léků, které mu od jeho stavu pomohly. Přesto však lékaři nebyli schopní určit příčinu jeho potíží. "Použili termín laryngitické spazma. Měl jsem zkrátka hrozně oteklý, stáhnutý krk. Proč se to stalo? Nevím. Ve zprávě konstatují, že je všechno v pořádku. Napustili do mě silná komplexní antibiotika a bylo mi pak nesmírně dobře, takže jsem se rozdýchal," dodal Dušek, který byl v minulosti silný alergik a užíval léky. Ty ale vysadil a alergie prý sama odezněla.

