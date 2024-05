Jan Kačer utekl po týdnech hospitalizace z nemocnice

Začátkem května vyděsila fanoušky Jana Kačera zpráva o tom, že musel být ve vážném stavu hospitalizován v pražské motolské nemocnici. Důvodem byl silný zápal plic. Nyní už je Kačer doma. Ovšem ne proto, že by ho díky zlepšení lékaři ze své péče dobrovolně propustili. Uznávaný umělec odešel na reverz.

"Zlepšilo se to," potvrdil Blesku Kačerův kamarád, režisér Vlastimil Venclík. "Už jsem mu říkal do telefonu, že má obdivuhodnou vůli, čemuž se on brání," dodal Venclík. Byl to ostatně právě on, kdo o jeho hospitalizaci před pár týdny informoval.

Sám Kačer ale ví, že jeho zdraví ještě zdaleka není v pořádku tak, jak by mělo být. "Dobré to ještě není. Právě tady mám zdravotní sestru…" svěřil se deníku po telefonu.

Není to ale poprvé, co Kačer bojuje s vážnými zdravotními problémy. Před třemi lety mu byla voperována nová srdeční chlopeň a následně mu byla diagnostikována cirhóza jater, nemoc, která postihuje především alkoholiky. To Kačer podle svých slov nechápe a považuje to za nefér. "Není to spravedlivé. Nepiju, žiju dost střídmě," řekl tehdy pro magazín Showtime.