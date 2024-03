Před 20 lety začala televize Prima vysílat první český nekonečný seriál Rodinná pouta

V sobotu 23. března je to přesně dvacet let, co diváci u televizních obrazovek měli možnost sledovat první díl seriálu, který je pak provázel po dlouhé roky. A tím byla Rodinná pouta. Sérií za dobu natáčení prošly desítky známých tváří. Z nich se možná nejvýrazněji do paměti diváků zapsala Dana Morávková či Alice Bendová. Roli v něm ale přijal například i oceňovaný umělec Jan Kačer.

Po dvou letech se Rodinná pouta přejmenovala na Velmi křehké vztahy, kterým se zkráceně přezdívalo i "Vékávéčka". Používání původního názvu bylo totiž soudně zakázáno.

Spor o Rodinná pouta byl sporem dvou produkčních firem. První dvě řady seriálu vyrobila společnost Pro TV, třetí však Prima zadala firmě Etamp. To se Pro TV nelíbilo, a tak požádala soud o předběžné opatření, kterým by výrobu zakázal.

