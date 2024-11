Ivaně Gottové chtějí sebrat dědictví po manželovi

Vdova po zpěvákovi Karlu Gottovi Ivana Gottová se k rodinným záležitostem zásadně veřejně nevyjadřuje. Není ale tajemství, že se zpěvákovou nejstarší dcerou Dominikou Gottovou a jejím manželem, finským hudebníkem Timem Tolkkim, ji nepojí zrovna ty nejvřelejší vztahy. Nyní na Ivanu Gottovu Tolkki přímo zaútočil a tvrdí, že inkasuje peníze, které jí nepatří.

Tolkki je přesvědčený o tom, že by jeho žena měla dostávat podíl na dědictví, a to i přesto, že ještě za života svého otce podepsala dohodu o vyrovnání a odnesla si sumu šest milionů korun. Ty už ale dávno vzaly za své a další finance by se jistě hodily. "Dominičina budoucnost je její podíl z nakladatelství Karel Gott Agency. Přinejmenším podle zákonů EU by peníze měly jít přímo dětem autora, a nikoliv manželovi či manželce poté, co autor zemřel," říká Tolkki, který by rád, aby Dominika pravidelně dostávala tučný šek. A je ochotný udělat vše, co bude v jeho silách, aby k tomu došlo.

"Karel Gott zemřel 1. října roku 2019 a ty peníze jsou podstatnou částkou, která patří všem jeho dětem. Dominika je možná trochu naivní, ale já ne. Nejsem hloupý," dodal pro Expres.cz Tolkki, který podle svých slov už podnikl právní kroky, jak se k majetku dostat.

"Najali jsme si právníka z Německa. Peníze po Karlu Gottovi patří jeho dětem, nikoliv Ivaně Gottové, jejíž manželství s Karlem bylo přinejmenším zvláštní. Bavíme se tu o milionech eur a ne, nic z toho nechci já, ale podíl patří Dominice a já pouze dohlédnu na to, aby peníze dostala," hlásá hudebník. Ivana Gottová se k takovým útokům odmítla vyjádřit.

