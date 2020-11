Hvězdní prosincoví oslavenci: Které celebrity slaví narozeniny a na kolik vypadají?

Prosinec je měsíc, kdy se většina z nás soustřeďuje a připravuje na nadcházející svátky. Proto by se mohlo zdát, že právě prosincoví oslavenci na tuto skutečnost trochu doplácejí, když jsou jejich narozeniny ve stínu Vánoc. Je-li tomu opravdu tak, nejspíš vědí jen oni sami. Podívejte se, koho by se to mohlo týkat.

Hvězdné prosincové oslavence najdete v naší grafice.