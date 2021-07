Další děti už Harry a Meghan nechtějí. Za své rozhodnutí získali environmentální cenu

Podle Population Matters mohou být vévoda a vévodkyně ze Sussexu inspirací pro další rodiny. Princi Harrymu a jeho ženě Meghan se druhé dítě narodilo letos v červnu. Na rozdíl od prince Williama a vévodkyně Catherine, kteří mají tři potomky, je to pro ně maximální počet.

Britská nezisková organizace Population Matters, která propaguje udržitelný růst populace, ocenila dvojici za její "osvícené" rozhodnutí, informoval deník The Independent.

"Tím, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu veřejně deklarovali své rozhodnutí mít maximálně dva potomky, zajišťují lepší budoucnost pro své děti a zároveň jsou vzorem pro další rodiny," řekl mluvčí Population Matters.

"Když budeme mít menší rodinu, eliminujeme svůj dopad na životní prostředí a přispíváme k tomu, že budoucí generace budou žít na zdravé planetě," dodal. Nezisková organizace dále zdůraznila, že Meghan a Harry ukazují, že i menší rodina může být šťastná.

O rozhodnutí mít maximálně dva potomky promluvil princ Harry pro britskou verzi časopisu Vogue několik měsíců poté, co se mu narodil syn Archie. Řekl, že se svou ženou zvažoval, jak ovlivní životní prostředí, když budou mít děti.

"Vždycky jsem si říkal, že tohle místo je vlastně jen vypůjčené. A s tím, jak inteligentní jako lidé jsme, bychom měli být schopni se něčeho vzdát, abychom za sebou zanechali něco lepšího pro budoucí generace," vysvětlil.

Princ Harry mluví veřejně o environmentální problematice poměrně často. Na téma klimatu promluvil také v dokumentu The Me You Can't See, který vyšel letos v květnu. "Pro děti, které vyrůstají v dnešním světě, je to docela depresivní. Buď vaše země hoří, nebo je pod vodou, nebo se tam kácejí lesy, podle toho, kde žijete," řekl.

Environmentální pokrytci?

Někteří lidé však považují vévodu a vévodkyni ze Sussexu za "ekologické pokrytce". Loni vyšli ve studii společnosti Save on Energy jako nejméně ekologičtí členové královské rodiny. Bývají kritizováni například za časté využívání privátních letů. Rozhodnutí mít pouze dvě děti je také diskutabilní, neboť pro letošek připadá na britskou rodinu v průměru 1,7 dítěte a toto číslo má tendenci klesat.

Organizace Population Matters ocenila k 11. červenci, který je Světovým dnem populace, ještě dalších devět osobností, které podle poroty přispívají k pozitivní změně. Patří mezi ně například Emma Gannonová, autorka novely Olive, pracující s tématem volby bezdětného života, nebo Wendo Aszedová, která bojuje proti dětským sňatkům v Zimbabwe.

