"Znásilnil mě a pak těhotnou vysadil před domem." Lady Gaga poprvé zavzpomínala

Lady Gaga promluvila v novém seriálu The Me You Can't See o sexuálním zneužívání. V projektu prince Harryho a moderátorky Oprah Winfreyové se svěřila s tím, že ji v devatenácti letech znásilnil hudební producent. Zpěvačka si traumatický zážitek a následky nese prý dodnes.

"Prošla jsem si šíleným obdobím a stále na sobě pracuji. Snažím se, aby tato zkušenost byla užitečná. Chci pomoct ostatním namísto toho, abych dělala, že se nic nestalo," říká v první epizodě seriálu pětatřicetiletá zpěvačka.

Muž jí vyhrožoval, její kariéra byla v ohrožení

Lady Gaga v devatenácti letech pracovala s producentem, který jí přikázal, aby si svlékla oblečení. Když odmítla, muž jí vyhrožoval, že spálí veškerou její hudbu. "Už nikdy v životě toho člověka nechci potkat," říká známá diva, vlastním jménem Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Násilníka v dokumentu ale nejmenuje. Ten ji podle jejích slov několikrát zneužil a mladá zpěvačka skončila v nemocnici. Cítila bolest po celém těle a týdny zvracela. "Uvědomila jsem si, že se cítím stejně, jako když mě člověk, který mě znásilnil, vysadil těhotnou na rohu ulice u domu mých rodičů. Tehdy jsem zvracela a bylo mi špatně, protože jsem zažívala sexuální násilí. Ve studiu jsem byla zavřená měsíce."

Lady Gaga se psychicky zhroutila a negativní myšlenky se snažila utlumit řevem, mlácením do zdi a sebepoškozováním. Bylo jí ale jen hůř. "Několik let jsem nebyla tou stejnou holkou jako předtím," říká zpěvačka, která i v běžném životě zažívá totožné bolesti jako při zneužívání. Dodnes trpí fibromyalgií, chronickým únavovým syndromem, který způsobuje bolesti svalů v různých částech těla, má potíže se spánkem a snížený práh bolesti.

Má moc, peníze, přesto se cítí mizerně

"Myslíte si, že když se říznete, budete se cítit dobře, protože někomu ukážete, že trpíte. Ale to nepomůže. Neměla jsem nikoho, kdo by mě tehdy podržel - terapeuta, psychiatra ani doktora," svěřila se Gaga, která se ze dne na den stala hvězdou a cestovala po celém světě. "Nikdy jsem se s tím nevypořádala. Pak jsem z ničeho nic začala cítit intenzivní bolest po celém těle, která byla přesně jako ta, kterou jsem cítila po znásilnění."

Svůj příběh se rozhodla vyprávět především proto, aby pomohla ostatním, kteří zažili něco podobného. "Neříkám to kvůli sobě, protože upřímně, není to jednoduché. Stydím se. Jak vysvětlím lidem, že jsem privilegovaná, mám peníze, moc, a je mi mizerně? Neodhaluji svůj příběh proto, aby mě někdo litoval. Jsem v pořádku. Ale tímto jsem si prošla a jsou tady lidé, kteří potřebují pomoc. Schopnost o tomto mluvit je součástí mé léčby."

Myšlenky na smrt přichází

Úspěšné umělkyni a módní ikoně pomohla terapie a medikace, konkrétně antipsychotika. "I když prožiju šest úžasných měsíců, stačí jedna věc, abych se začala cítit zase špatně. A když říkám špatně, tak tím myslím, že se chci řezat. Myslím na smrt. Ale osvojila jsem si několik způsobů, jak se z toho dostat."

Producenty pětidílného seriálu The Me You Can't See o psychickém zdraví a mentálních krizích jsou Oprah Winfreyová a princ Harry. Ti v seriálu promluví také. Ke zhlédnutí je na Apple TV+.