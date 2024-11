Hanychová dostala na Slavíkovi přednost, její expartner Soukup ostrouhal

Poslední dva roky se v souvislosti s anketou Český slavík skloňují dvě jména, která přitom s hudbou nemají nic společného. A těmi jsou Agáta Hanychová a Jaromír Soukup. V roce 2022 přišli na galavečer ještě jako zamilovaný pár a stali se tam terčem vtipů moderátorské dvojice Ondřeje Sokola a Aleše Hámy.

"Je super, že se toho (vysílání Slavíků, pozn.red.) ujala televize Nova, a ne ta televize, co sídlí na Barrandově, protože v takovém případě bychom to mohli moderovat, jenom kdyby někdo z nás chodil s Jaromírem Soukupem," řekl tehdy Háma. To Soukup nedokázal ustát a následně se do moderátorů pustil v jednom ze svých mnoha pořadů na TV Barrandov, jež mu v té době ještě patřila. "Háma mi přijde jako takovej mrňavej, slizkej chlapík. Arogantní. Ten druhej, ten Sokol, já nevím, říká se, že to nemá úplně vyřešený s holkama, klukama a podobně. Je možný, že to na něm zanechalo nějaké stopy," vyřizoval si své účty Soukup. Hanychová se už tehdy od jeho prohlášení distancovala.

Na loňské vyhlašování už dorazil Soukup sám, protože Hanychová už byla v té době zpátky v náručí Miroslava Dopity, a aby se vyhnula setkání s bývalým milencem, odmítla na galavečer dorazit. Ani tento večer nebyl Soukup ušetřen vtípků. "Rok 2023 se zapíše do historie České republiky černým písmem, protože to byl rok, kdy zemřela láska. Nejsledovanější český pár - Jaromír Soukup a Agáta Hanychová - se rozešli. V zahraničí mají slavné páry své přezdívky. I tento ji má - Vztah Jaromíra Soukupa!" pobavili publikum moderátoři.

Dnes večer bude ale situace zcela odlišná. Organizátoři si museli vybrat, komu ze znepřátelených bývalých partnerů dají přednost. A vybrali si Hanychovou. "Oba dva pozvat určitě neplánovali, to by nedělalo dobrotu," řekl pro eXtra.cz zdroj ze zákulisí. A Hanychová si plánuje večer užít na maximum. Její nejmladší dcera, kterou má právě se Soukupem, je na víkend u svého otce a influencerka se už před několika dny pochlubila na Instagramu videem ze salonu, kde si vybírala šaty, ve kterých se na Slavíkovi předvede.